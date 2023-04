Buen fin de semana en cuestión de minutos para los futbolistas guatemaltecos que participan en las ligas de Estados Unidos, varios tuvieron minutos, aunque no todos se pudieron llevar la victoria.

Rubio Rubín, Aaron Herrera y Moisés Hernández son algunos de los futbolistas guatemaltecos que tuvieron actividad este fin de semana, mientras que el resto tuvo que esperar oportunidad desde el banquillo.

Guatemaltecos con minutos en el futbol de Estados Unidos

Rubio Rubín, Aaron Herrera y Moisés Hernández, tuvieron minutos este fin de semana en el futbol norteamericano. Rubín completó los 90 minutos en el triunfo (3-1) del Real Salt Lake ante el Charlotte FC; Aaron Herrera no pudo tener la misma suerte que Rubín, ya que su equipo el CF Montreal, cayó goleado (4-0) ante el New England Revolution; por último, Moisés Hernández disputó 70 minutos en la derrota de Miami FC ante Tampa Bay Rowdies.

Entre los futbolistas que no tuvieron minutos se encuentran: Arquimides Ordóñez, Ricardo Jerez y José Sosa. ‘Quimi’ vio el triunfo (1-0) de Cincinnati ante Philadelphia Union desde el banquillo; Ricardo Jerez, por su parte, fue relegado al banquillo y el Chattanooga Red Wolves se llevó el triunfo (2-1) ante One Knoxville; para finalizar, José Sosa no tuvo minutos en la derrota de New México United ante Monterrey Bay (4-2).