Christina Aguilera causa escándalo al presumir obscenas uñas con diseño de zona íntima de una mujer

Christina Aguilera ha causado mucho furor en su primer podcast cuando se sentó con Alex Cooper durante un episodio con clasificación X de Call Her Daddy. La cantante de 42 años comenzó la entrevista cargada de sexualidad, ya que sorprendió con una serie de revelaciones picantes sobre su vida sexual experimental.

Y es que la también actriz confesó que una vez tuvo relaciones sexuales en un vuelo comercial “bajo las mantas”. Pero eso no fue todo, ya que también afirmó que tuvo un encuentro intimo inclinada sobre una caja de resonancia en un estudio de música.

Poco después, sorprendió al presentador Alex al confesar su inclinación por un acto sexual específico. “Es muy importante estar con una pareja en la que realmente puedas explorar”, afirmó la interprete.

Por si fuera poco, Aguilera también añadió: “La sexualidad es algo muy específico, así que, lo que a un chico le puede gustar, a otro no”.

Christina Aguilera causa controversia…

Otro de los detalles escandalosos que se dio en la charla, fue el hablar sobre la obra de arte única de “vaginas”. Cooper le dijo: “Estoy mirando tus uñas. ¿Eso es una vagina?”, a lo que la intérprete de “Dirty” respondió de forma inmediata.

“Está abierto a la interpretación. Podría ser una vagina, podrían ser unos labios, pero dos en el mismo, ambos puntos de placer, ya sabes”, añadió Aguilera. Después del cuestionamiento, la cantante expresó: “Y luego hay una boca y una lengua reales en los pulgares”, mientras mostraba sus manos perfectamente cuidadas.

El popular presentador del podcast respondió que eso no podría ser más apropiado para un episodio de “Call Her Daddy”. Asimismo, la famosa dijo que debido a que viajaba mucho como cantante, “realmente no tenía tiempo para salir con otras celebridades”.

Lee también:

“Mis ansiedades no podrían llevar a alguien que hiciera exactamente lo mismo que yo”, puntualizó.