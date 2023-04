El último mensaje que dejó el hijo de Maribel Guardia causa escalofríos

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, falleció el domingo, 9 de abril 2023, así lo confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (Andi). Antes de su partida, el compositor, actor y cantante recordó a su padre y dejó un impactante mensaje que causó escalofríos entre sus seguidores.

Luego de 8 años del fallecimiento de Joan Sebastian, Julián se mostró melancólico en Instagram por estar en vísperas de su aniversario luctuoso. El joven compartió una imagen cuando era un niño acompañado por su padre. La postal tiene el siguiente mensaje:

“Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va. Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi”, dice la publicación de Julián Figueroa.