Revelan video que confirma abuso físico de Sean “Diddy” Combs a su exnovia

En noviembre del año pasado, salió a la luz una demanda que presentaban en contra de Sean “Diddy” Combs de parte de una exnovia, quien lo acusaba de abuso sexual y físico.

Cassie Ventura presentó el caso argumentando ser víctima de puñetazos, patadas y pisotones, durante el transcurso de su relación con el cantante.

Tan sólo un día después de que ella tomara acción legal contra el rapero, ambos llegaron a un acuerdo. No obstante, seis meses después, han revelado un video que confirma algunas de las declaraciones presentadas en su demanda.

CNN compartió un video de vigilancia de 2016 que muestra al productor agarrando, empujando, arrastrando y pateando a su entonces novia a durante un altercado en un hotel.

Las imágenes, que coinciden con las acusaciones de la demanda federal presentada por la actriz, fueron compiladas desde múltiples ángulos con fecha del 5 de marzo de 2016, pertenecen al Hotel InterContinental en Century City, Los Ángeles.

En el video se puede observar a la mujer salir de la habitación de hotel, caminando hacia un área de ascensores, seguida por Sean “Diddy” Combs que al llegar junto a ella la agarra por la nuca y la tira al suelo. Después, se gira para patearla.

BREAKING

CNN has obtained footage of Diddy repeatedly beating his then girlfriend Cassie in a hotel hallway.

I want to note that Kimora Lee Simmons has warned people about Diddy’s conduct for years, and she has either been attacked for doing so or ignored. Diddy also… pic.twitter.com/VS6rXczXWo

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) May 17, 2024