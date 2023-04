Gordillo compartirá vestuario con histórico exjugador del Paris Saint-Germain

Este fin de semana arranca la Serie B de Brasil y se podría dar el esperado debut de Gerardo Gordillo con el EC Juventude. Una lesión impidió que el defensor guatemalteco pudiera debutar con la camiseta blanquiverde en el Campeonato Gaucho que se disputó a principios de este 2023.

El defensor guatemalteco, que espera poder minutos esta primera jornada, tendrá un compañero de gran renombre en Brasil, así lo anunció su club este miércoles a primera hora.

Com objetivos bem definidos para a Série B, o Juventude tem a felicidade de anunciar a contratação do meia Nenê. Ídolo do Vasco, chega ao Jaconi para conquistar mais uma torcida em sua incrível carreira.

O atleta chega nesta quinta para assinar contrato com o Ju#NenêJaconero pic.twitter.com/yZAmkJK9FB

