Drake Bell es reportado como desaparecido y policía teme por su seguridad

A través de redes sociales se comenzó a difundir la noticia que asegura que el actor y cantante, Drake Bell, se encuentra desaparecido. De acuerdo con el comunicado emitido por el departamento de Daytona Beach, la exestrella de Nickelodeon podría estar “en peligro”. Cabe destacar que fue visto por última vez el miércoles, 12 de abril de 2023, antes de las 21 horas.

Por el momento, ninguno de los familiares o amigos cercanos ala actor ha dado declaraciones al respecto.

Frente a los comentarios que aseguraba que se trataba de una broma o una noticia falsa, la misma policía aclaró la situación.

Drake Bell, de 36 años, saltó a la fama en la serie Drake & Josh de Nickelodeon. En los últimos años, se dedicó a la música, pero no ha estado ajeno a las polémicas.

Drake Bell has been reported missing, and cops are deeply concerned for his well-being. https://t.co/V7mFimEUSp

— TMZ (@TMZ) April 13, 2023