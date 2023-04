VIDEO. Intenta robar moto a mujer y vecinos le dan tremenda golpiza

Un ladrón que intentó llevarse la motocicleta de una mujer, terminó golpeado por los vecinos de la zona, quienes le pusieron tremenda paliza, luego de que la víctima acudiera con ellos para pedir ayuda. Un video compartido en Twitter, muestra el momento en que se registró el suceso.

En las imágenes se aprecia a un sujeto, quien porta una camisa de color azul, cuando se acerca a una mujer que está por arrancar su motocicleta, misma a la que le pide descender del vehículo. Momentos después, la víctima y el ladrón mantienen una conversación, pero este le quita el casco a la joven, quien logra convencerlo y saca sus cosas que traía en el compartimento de la moto.

Al tomar sus pertenencias y alejarse del lugar, la mujer solicita el apoyo de los vecinos, quienes llegaron con palos y tubos para tratar de detener al ladrón. Posteriormente, un hombre, quien porta una camisa tipo polo de color azul, le pone una fuerte patada al amante de lo ajeno, quien termina en el suelo.

Luego de caer, los demás vecinos se acercan y comienzan a golpear al ladrón, quien no pudo ni meter las manos para defenderse, con palos y tubos e, incluso, lo agarran a patadas.

Finalmente, la mujer, quien luce muy asustada, toma el casco que le había quitado el ladrón y huye a toda prisa de la zona, en la que hasta un perrito fue testigo de la tremenda paliza contra el sujeto. Tras viralizarse el video, los comentarios no se hicieron esperar:

“Que bonito final….. Estos finales me encantan duro y a la cabeza 😂”; “Esto está más rico que el cafecito de la mañana. 🙆‍♂️”; “No había visto un robo con tanta cortesía! Hasta que llegó la turba”; “No se donde podrá ser, pero ante la inseguridad la gente reacciona (no me parece bien, pero es a veces la desesperación la que actúa)”, dicen algunos de los comentarios.