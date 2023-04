Torres: “Después de la esposa de Arévalo, he sido la única primera dama que ha trabajado por el país”

Sandra Torres, candidata a la presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), brindó detalles este lunes 17 de abril con respecto a su plan de Gobierno. Además, se pronunció acerca de distintos temas, incluido el altercado que se registró el pasado fin de semana en Tucurú, Alta Verapaz, entre simpatizantes de esa agrupación y de la coalición Valor-Unionista.

La aspirante dijo que es una situación difícil, a veces impredecible. “Se firmó pacto de no agresión entre partidos y son cosas que suceden sorpresivamente. Lo que no se vale es el uso de las armas., la violencia política”, señaló.

Explicó que, sobre el caso, lo que conoce es que había una caravana de partido Valor y pasó frente a la casa de la candidata a la alcaldía de esa localidad por la UNE, que a su vez funciona como sede, y que está en la calle principal. “En vez de seguir, se parquearon los carros y empezó el altercado. (Se dio) la provocación, incitación a la violencia que es lamentable”, expuso.

A criterio de Torres, al cometer un error, lo menos que se puede hacer es pedir disculpas, una acción que aseguró no se dio de parte de Valor. Sin embargo, opinó que “hay que voltear la hoja”, pero reiteró que pide que no siga la violencia.

🗳🇬🇹 #EUElecciones2023 Sobre los migrantes, Sandra Torres asevera: "Tenemos que generar empleo para que la gente no se vaya. Nuestra propuesta es inversión en infraestructura, con conectividad. El Estado no genera empleo, genera las condiciones para que el sector privado lo haga. pic.twitter.com/ytBTYJ6Vnd

Al ser consultada con respecto a los cambios que se reflejan en sus propuestas políticas anunciadas en 2015 y 2019, cuando también participó en busca de la Presidencia, Torres manifestó que en Guatemala se observan los mismos problemas, pues nada ha cambiado.

Mencionó que, al representar la oposición en el Congreso, la UNE ha apoyado las iniciativas para atender los distintos temas y mejorar el país, pero “si el Gobierno no hizo su trabajo, son otros cien pesos”.

Por aparte, Torres hizo referencia a los efectos que genera la inseguridad, especialmente el cobro de las extorsiones, que aseguró es el delito que más está golpeando ahora y afecta la economía de la población.

En ese contexto, dio a conocer que su plan de Gobierno se enfoca en dar resultados en los primeros 100 días de gestión en cuanto a este ámbito.

🗳🇬🇹 #EUElecciones2023 "Yo no voy a impugnar a ningún candidato, porque no voy a hacer lo que a mí no me gustaría que me hicieran. Hay que dejar que la gente participe", indica Sandra Torres al referirse a algunas candidaturas que no han sido aceptadas. pic.twitter.com/vBxz7FPshv

