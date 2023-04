La peculiar historia entre el técnico de Antigua GFC con un futbolista guatemalteco

Nunca es trillada la frase que el futbol es más que eso y que siempre este deporte sorprende con historias particulares y únicas. Eso sucedió con un técnico argentino que milita en Guatemala. Se trata de Ramiro Cepeda, quien dirige actualmente a Antigua GFC, y que en las últimas horas es viral.

Y es que Cepeda conoció de niño al futbolista guatemalteco Oseas Guerra cuando aquel era la mascota del equipo Petapa, a los 6 años de edad. Sin embargo, 10 años después, lo hizo debutar como profesional en el Antigua GFC, en la Liga Nacional.

Se conocieron y se tomaron una fotografía que ahora no solo pasa del recuerdo al presente, sino que se queda como marco de una historia particular. Cepeda metió a Guerra a jugar ante Iztapa, en el triunfo del debutante juvenil, Ramiro y su equipo por 5-2. Un alegría tanto para el timonel como para el jugador, quien así se lo dedicó al final del juego a su madre, como lo dijo en una entrevista a ESPN.

“Muy contento. El torneo pasado, debutó Saúl Sagastume, con 14 años; y ahora, debutó Oseas Guerra, con 16. Da mucha satisfacción darle la oportunidad a chicos muy jóvenes, que son el futuro de nuestro fútbol”, comentó Cepeda sobre la oportunidad de hacer debutar juveniles.

¡DOBLE DEBUT EN ANTIGUA!! 🥑✅ Ramiro Cepeda ha hecho debutar a Oseas Guerra (16 años – Seleccionado Sub-17) y Alex Punay (21 años) con el equipo mayor de la Antigua GFC ✅ Punay además fue titular y disputó 64 minutos.

✅ Guerra ingresó al segundo tiempo y disputó 26 minutos pic.twitter.com/oC8oH8o62I — Andres ADF 🇬🇹 (@andresNadf) April 16, 2023

Técnico de Antigua GFC recuerda a Oseas Guerra

Sobre si cuando debutó el jugador recordaba la historia de la foto y el chico como mascota, Cepeda comentó: “Sí, por supuesto. Fue un chico que traje al club para este torneo. Fue goleador en Tercera División, y es parte de la Selección Sub 17”.

“Lo conocí de muy chiquito, cuando dirigía el Deportivo Petapa, y gracias a las redes sociales, donde su familia compartía su evolución como futbolista, pude darle seguimiento y traerlo a Antigua GFC”, reconoció el DT.

Sobre si el jugador le dijo algo: “está muy feliz y agradecido. El abrazo post-partido y el ‘gracias por haberme cumplido un sueño’ son de las cosas más lindas que te quedan en esta profesión”.

Un día eres la mascota del Deportivo Petapa y te tomas una fotografía con el técnico Ramiro Cepeda, sin imaginar que años más tarde será quien te hará debutar en Liga Nacional. Gran historia de Oseas Gabriel Guerra, quien sumó sus primeros minutos con Antigua GFC. #ESPN 🇬🇹 pic.twitter.com/wQcwBEMADb — Rudy Martínez (@RudyEstuardo) April 16, 2023

De este modo, esta se convierte en esas historias como pocas que da el fútbol, pero que siempre existen y trascienden. Si significa algo para Ramiro Cepeda como DT, y si motiva a seguir dando oportunidades a más jóvenes, el argentino expresó que es importante abrir estas puertas en el fútbol profesional.

“La verdad que sí, una historia muy linda. El destino tiene cosas increíbles ya marcadas, y hay que disfrutarlas y agradecer a Dios permitirnos ser parte de ellas”, indicó.

El debut de Cepeda como técnico

Agregó que “desde mi debut como entrenador, allá por el 2008 en Atlético Marte, siempre ha sido una constante darle la posibilidad a jóvenes con talento, sin importar la edad, y abriéndoles un camino para cumplir sus sueños. Me han demostrado muchos de ellos que no me equivoqué, y han tenido carreras muy interesantes”, resumió.

Finalmente, si ya antes le había pasado una situación igual de que un niño mascota o bolerito lo hiciera debutar profesional o si es la primera vez, Cepeda no dudó en aceptar que no. Así que fue una primera vez para el recuerdo eterno.

“La verdad que no. Nunca hubiera imaginado que ese chico que se sacaba fotos como mascota del equipo conmigo, hace tantos años, iba a ser futbolista y me iba tocar hacerlo despuntar en Primera División a mí”, cerró. Una historia de lujo y especial.

Con información de ESPN y elsalvador.com