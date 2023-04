Rodrygo y los videos virales tras su celebración al estilo de Cristiano

El Real Madrid español es semifinalista de la UEFA Champions League 2022-2023 gracias a la estelar actuación del brasileño Rodrygo Silva de Goes, quien se acreditó un doblete el martes en el Stanford Bridge. Tras su soberbia actuación, el futbolista se convirtió en tendencia ya que usuarios recordaron a Cristiano Ronaldo, por la emotiva celebración del sudamericano.

Al finalizar el partido, Rodrygo fue entrevistado por el canal oficial de la Champions League, y ahí explicó su espontánea celebración. “Bueno, primero yo pensé resbalarme con la rodilla, pero yo tengo una pequeña inflación y no podía hacer eso. Luego, me vino a la cabeza mi ídolo, quien es Cristiano (Ronaldo), y no sé, he dicho bueno, voy a hacer la de Cristiano”.

Otro de los momentos virales de Rodrygo Goes fue al referirse al premio que da la UEFA al mejor jugador del partido, que en el duelo del Chelsea-Real Madrid fue para el uruguayo “Fede” Valverde. “Él merece también (el premio), bueno, voy a hablar con él que yo creo que era para mí con dos goles ahí. A él “Valverde” le agradecí por la asistencia y es un fenómeno. Así que siempre es un placer y es una locura que él sea el MVP del partido”.

Asimismo, muchos usuarios en la red social de TikTok recordaron el momento en el cual Rodrygo conoció por primera vez a su ídolo, Cristiano Ronaldo. En ese video, el futbolista sudamericano muestra cómo le temblaba su cuerpo al tener de frente al máximo ídolo del madridismo.

Rodrygo en el Real Madrid

Llegado del Santos en 2019, el brasileño acumula 31 goles vestido de blanco contando todas las competiciones, de los que 16 los ha marcado en la Liga de Campeones. Recién aterrizado en el conjunto madridista, Rodrygo ya hizo un triplete en su segundo partido de Liga de Campeones. Fue en el 6-0 logrado contra el Galatasaray, el 6 de noviembre de 2019. Se convirtió así en el segundo jugador más joven en lograr esta hazaña en la historia moderna de la Champions desde la leyenda merengue Raúl González en 1995. El joven brasileño, al que ya es habitual ver acompañar a Benzema y Vinicius en el ataque del Real Madrid. El martes fue el hombre más peligroso de su equipo en un partido en el que el francés no estuvo demasiado inspirado y su compatriota brasileño fue uno de los más vigilados por el Chelsea. #CR7𓃵 |Además de la derrota, Cristiano Ronaldo se vio involucrado en una jugada en la cual le mostraron tarjeta amarilla.https://t.co/no9op5tXdz — El Mejor Equipo (@EUDeportes) April 19, 2023