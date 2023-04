Un sujeto disfrazado de alumna entró a un centro educativo y se escondió en la baño de mujeres con el objetivo de grabar con su celular a las estudiantes. El hecho se registró en el colegio llamado “Rosa de América”, en la ciudad de Huancayo, en Perú.

El sujeto fue capturado e identificado como Walter César Solís Calero, de 42 años de edad, quien vestía una falda, usaba trenzas y una chumpa rosada de la institución educativa.

Solís Calero fue descubierto por la subdirectora cuando salía de los servicios higiénicos de las menores e inmediatamente dio aviso a los padres de familia y a la policía local, quienes procedieron a su captura y lo trasladaron a la comisaría del sector.

En la entrada de la institución se armó una trifulca, ya que un grupo de padres de familia intentó linchar al sujeto indignados por el delincuente. Posteriormente los padres de los menores se posicionaron en los exteriores de la policía exigiendo justicia para que Calero no quede libre.

Antecedentes de hombre disfrazado de alumna

Las autoridades encontraron uniformes de varias instituciones educativas a las cuales ya habría acudido a grabar a menores de edad.

Asimismo, la policía informó que Solís Calero tenía antecedentes penales por acoso sexual a menores de edad y que se encuentra en investigación si el acusado integraría una red internacional de pedofilia, por los videos y fotos que se habrían hallado en su celular.

Según las primeras investigaciones, el hombre ya habría realizado este tipo de actos antes, ya que en la mochila que portaba se encontraron uniformes, gorras y suéteres de otros centros educativos.

No se arrepiente

Al ser abordado por el el medio huancaíno Huancayork Times, el detenido sostuvo que “solo quería tomar una foto” en el interior del colegio. Indicó que era la primera vez que se disfrazó de mujer, a pesar que dentro de su mochila le encontraron uniformes de otros centros educativos y ha sido identificado por otras personas de querer ingresar a los centros educativos vestido de escolar.

Agregó que en TikTok solo sacó un video y que no se arrepiente “porque no he hecho nada malo”.