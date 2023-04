Twitter quita verificación a famosos que no pagaron suscripción

Cuando Elon Musk adquirió Twitter anunció que llevaría a cabo algunos cambios, entre ellos, cobrar por mantener el estatus de verificación, algo que fue sumamente criticado y se pensaba que ya no se llevaría a cabo.

Después de varios intentos en falso, la red social cumplió su promesa el jueves de retirar las marcas azules de las cuentas que no paguen una cuota mensual para mantenerlas en sus perfiles.

Al menos unos 300 mil usuarios estaban verificados bajo el sistema original de las palomitas azules, muchos de ellos periodistas, atletas y figuras públicas.

El empresario aseguró que seguiría con su plan para cobrar una suscripción mensual por este “beneficio”. A partir de ahora quienes quieran tener y mantener la marca azul, deberán desembolsar 8 dólares al mes.

En el caso de las cuentas para las organizaciones, este costo sube a los mil dólares mensuales, y se les cobrarán 50 dólares más por cada afiliado o cuenta de empleado que quieran anexar.

Me joining you all tomorrow unverified 🥰 https://t.co/ujDlcsV8aL pic.twitter.com/1p6Q0uRuj1

— Halle Berry (@halleberry) April 20, 2023