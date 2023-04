Warriors avanzan a las semifinales de Conferencia gracias a un excelso Stephen Curry

Los Golden State Warriors siguen con vida en la lucha por revalidar el anillo de campeón de la NBA y buena parte de este logro se debe a Stephen Curry, quien este domingo les dio el pase ante los Sacramento Kings gracias a marcar 50 puntos (7 triples) en el séptimo juego de la serie.

Los Warriors, vigentes campeones de la NBA, evitaron la eliminación con un triunfo 120-100 en Sacramento y se citaron para unas apasionantes semifinales de la Conferencia Oeste ante Los Angeles Lakers de LeBron James.

En una de las exhibiciones más asombrosas de su extraordinaria carrera, Stephen Curry fue capaz de batir su récord de anotación en playoffs con 50 puntos, una marca que ningún jugador en la historia había alcanzado en el séptimo partido de una eliminatoria.

