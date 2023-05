¡Cucaracha “famosa”! Insecto aparece en la Met Gala y se vuelve viral

Este lunes 1 de mayo se llevó a cabo una nueva edición del Met Gala en el Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York. Decenas de famosos desfilaron sus mejores atuendos.

Muchas personalidades dejaron boquiabiertos a los presentes e internautas. Hubo algunos que acapararon toda la atención como Jared Leto que decidió utilizar un disfraz de gato en honor a Choupette, mascota de Karl Lagerfeld, diseñador a quien se le rindió homenaje.

Aunque muchas personalidades se llevaron los elogios, hubo “alguien” que logró acaparar toda la atención, se trata de una cucaracha. Así es, un insecto fue captado por varios periodista corriendo por la alfombra roja del importante evento.

A cockroach has arrived at the #MetGala. https://t.co/OcPy5ckhQN pic.twitter.com/4YiEPs5cIT

— Variety (@Variety) May 2, 2023