¡Sin pudor! Rita Ora luce un atrevido vestido transparente en la Met Gala

Rita Ora es una cantante, compositora y actriz británica de ascendencia kosovar. Después de nacer en Pristina, su familia decidió mudarse a Londres para buscar mejores oportunidades de vida y hoy en día, ella ha demostrado sus dotes por la música y su belleza es inigualable.

Ahora, la famosa de 32 años se encuentra compitiendo con Julia Fox por sus atrevidos looks dentro y fuera de la alfombra roja. Rita Ora se presentó a la Met Gala con un look muy atrevido.

La intérprete de “Anywhere” llamó la atención hoy en la alfombra roja del evento que se realiza en el Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York al lucirse con un vestido con el que no dejo nada a la imaginación. El vestido negro transparente abrazaba cada centímetro de su asombrosa figura.

Su vestido apenas visible lucía una aplicación de encaje floral y una gasa perfectamente colocada en sus partes íntimas junto con una enorme cola.

Mientras tanto, su esposo llamado Taika de 47 años, se veía elegante con un blazer largo de metal que vestía sin camisa y combinado con elegantes pantalones blancos.

La Met Gala 2023 regresa al Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York, con todos, desde Kim Kardashian hasta Paris Hilton, listos para asistir al evento anual de recaudación de fondos.

Rita Ora on her way to the 2023 #MetGala pic.twitter.com/tlLdw3ujRa

— @21metgala (@21metgala) May 1, 2023