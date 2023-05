Líder de los Ultras del PSG pide la salida de Messi y Neymar

La ira de los aficionados del PSG, visibilizada a través de los ultras, subió un peldaño después de la derrota el domingo contra el Lorient para alcanzar un nivel inédito desde que Catar adquirió el club, llevando a algunos a manifestar su descontento incluso delante del domicilio de Neymar.

El clima social se tensó el miércoles hacia las 20H00 locales, cuando un pequeño centenar de aficionados, vestidos de negro, acudieron a Bougival (periferia de París) delante del domicilio de la estrella brasileña para entonar cánticos en su contra y pedirle “que se largue”.

📹 Verratti, Neymar, Messi… Les 3 joueurs sont ciblés par les supporters parisiens. En vidéo, c’est Leo Messi qui est pris en grippe 😡🔴🔵 pic.twitter.com/KZPpQNBiCI — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 3, 2023

Ultras del PSG quieren fuera a Messi y Neymar

Las protestas de los ultras del París Saint-German (PSG) de este miércoles en la sede del club no ha sido un acto más para el equipo. Los insultos hacia Messi y principalmente hacia Neymar, cuya casa se vio rodeada de simpatizantes dispuestos a agraviarlo, han tenido tal repercusión que la dirigencia qatarí se manifestó en contra de lo ocurrido y ahora el propio líder de este grupo tuvo que dar explicaciones. Romain Mabille, jefe de la Collectif Ultras Paris (CUP) brindó una breve entrevista al sitio Le Parisien para aclarar lo ocurrido.

En primer término, este hombre aseguró que la peregrinación hacia el hogar del brasileño no fue un acto del grupo que comanda: “No apoyo lo que pasó. Esto no es una acción de la CUP. La banda no pretende esto, y no es el origen de todo esto. Era evitable, eso seguro. Bajar no es la mejor idea. Esto desprestigia la acción que la CUP montó poco antes en la sede del club. Les pedimos a todos que no caigan en la violencia, queremos enviar mensajes reales y esto lo arruina todo. Personalmente, lamento lo sucedido. Lamento que la gente solo recuerde esto”.

Pero, sí se hizo cargo de la movilización hacia la sede, ocurrida más temprano el miércoles, en donde se insultó a Lionel Messi, quien evidentemente no continuará en el equipo la próxima temporada. “Los insultos pronunciados contra ellos son solo un hartazgo general pero nuestro mensaje va mucho más allá. Messi se va a ir y solo queremos dejarle claro a Neymar que sería bueno que él también se fuera del club. No queremos lastimar a Neymar, solo queremos que pase el resto de su carrera lejos de París”.

« Je ne cautionne pas » : Romain Mabille, président du CUP, se désolidarise de l’action devant chez Neymar

➡️ https://t.co/eO2IYG5ubu pic.twitter.com/JSRfRXhI0T — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) May 4, 2023

La seguridad fue inmediatamente reforzada delante de la residencia del Neymar Jr, pero también en el Camp des Loges, el centro de entrenamiento del PSG, y delante del domicilio de los demás jugadores que fueron objeto el miércoles de los insultos de los aficionados; Marco Verratti, Leo Messi y el técnico Christophe Galtier.

El brasileño reaccionó publicando un mensaje enigmático en redes sociales: “No dejen que la gente les meta en su tempestad, metedlos en vuestra paz”.

Por su parte, el PSG publicó un comunicado en el que condena “con la mayor firmeza los actos intolerables e insultantes de un pequeño grupo de individuos que tuvieron lugar el miércoles”.