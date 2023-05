VIDEO. Vendedor ambulante de globos logra graduarse de la universidad

Tras años de esfuerzo, joven logra sus sueños: se gradúa y obtiene su título universitario vendiendo globos en las calles. En redes sociales circula la historia de superación de Eduardo Chamé, quien compartió el orgullo que sentía al haber logrado concluir su carrera profesional.

Con el objetivo de financiar sus estudios para obtener una carrera profesional y pese a las dificultades económicas por las que atravesaba, Eduardo logró obtener su título a través de ser vendedor ambulante. El oficio de “globero” pudo financiarle su profesión, demostrando que con esfuerzo, pasión y trabajo se pueden lograr todos los objetivos.

Joven vende globos y logra titularse

Eduardo Chamé se dedicaba a vender globos en las calles de Chiapas, México, para solventar sus gastos escolares. De sol a sol, el joven cargaba más de 50 globos que le ayudaban a concluir sus estudios. Durante su estancia escolar fue víctima de bullying por dedicarse a un oficio callejero; sin embargo, las burlas no pudieron más que sus ganas de superación.

Con apoyo de su familia y amigos, enfrentó todos los obstáculos, y a pesar de lo difícil que fue estudiar y trabajar al mismo tiempo, el joven destacó y ahora se tituló en la Licenciatura en Contaduría en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

El joven compartió un largo mensaje en su cuenta Facebook, pues, orgulloso después de tanto batallar, al fin logró sus objetivos. El mensaje que se encuentra en modo público se hizo viral, ya que fue motivación para muchos que, así como Eduardo, luchan por tener una carrera universitaria. Una parte del mensaje menciona lo siguiente:

“Quiero expresarle a todos aquellos que alguna vez se burlaron de mí, que no hay trabajo vergonzoso, que cuando se quiere salir adelante, uno debe trabajar en lo que sea, los vendedores ambulantes somos personas que también tenemos sueños, que estamos forjando nuestro futuro, por ello hay que respetar y valorar el trabajo por muy humilde que sea, porque más adelante ese vendedor al que hoy rechazas será el profesionista que mañana tú puedas necesitar”, expresó.

El joven agradeció a todas las personas que lo ayudaron a comparar sus productos; asimismo, realizó una invitación a no discriminar a las personas que se dedican a ser vendedores ambulantes.

“El día de hoy me siento muy feliz y quiero agradecer a mi familia y a Dios por todas las bendiciones que me ha dado, él sabe lo mucho que durante años me he esforzado por salir adelante, que no lo he tenido nada fácil, pero que poco a poco voy logrando mis metas”, concluyó.