Príncipe Harry es relegado en todo momento durante coronación

El Príncipe Harry o duque de Sussex caminó solo por la Abadía de Westminster. Mientras William y Kate fueron protagonistas absolutos de la ceremonia, a él no se le permitió asistir al tradicional saludo desde el Palacio.

The Royal Family on the balcony at Buckingham Palace #Coronation pic.twitter.com/6S6WZwJiv4 — Princess of Wales News (@HRHPWales) May 6, 2023

El esposo de Meghan Markle viajó solo y sus imágenes cómplices con su hermano son cosa del pasado. El Príncipe William ignoró a su hermano la mayoría del tiempo. Durante la ceremonia, el Duque de Sussex caminó en soledad por el pasillo para sentarse en la tercera fila antes de la llegada de su padre y la futura Reina Camilla.

La posición donde ubicaron a Harry, demasiado alejado de padre, muestra los problemas que aún persisten dentro de la familia real.

Otro de los aspectos que llamó la atención es que Harry tampoco se unió a la Familia Real en el balcón del Palacio, lo que lo deja absolutamente fuera de las fotos oficiales de la coronación.

La ausencia no fue una sorpresa. Tampoco estaba el Príncipe Andrés, cercado por los escándalos sexuales. La explicación oficial es que al balcón solo asistieron los “working royals” , es decir todos los que tienen un rol activo en la realeza. Harry renunció a todos sus deberes cuando decidió mudarse a California con Meghan Markle.

“Pienso que sí era para llegar a actuar así mejor no hubiera llegado”, “Odio tanto a Meghan, le arruinó la vida a este chico”, “Mejor no se hubiera presentado”, “Para que lo humillaran así, mejor no llegar”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Royal Family (@theroyalfamily)

Lee también: ►Rey Carlos III es coronado en la Abadía de Westminster