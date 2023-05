NBA: Booker y Durant lideran a los Suns; Harden rescata a los Sixers

Desde el juego anterior, Booker y Durant se habían convertido en la primera pareja de compañeros de equipo en registrar cada uno más de 35 puntos, más de 5 rebotes y más de 5 asistencias en un mismo partido de playoffs desde que lo hicieran Clyde Drexler y Terry Porter para Portland el 19 de mayo de 1992.

Booker, que promedia 36 puntos con un 60 % de tiros en estos playoffs, estuvo caliente una vez más, disparando 14 de 18 tiros de campo, incluidos 3 de 4 triples.

Los Nuggets desaprovecharon una soberbia actuación de 53 puntos y 11 asistencias del serbio Nikola Jokic, que tuvo el apoyo de Jamal Murray con 28 tantos.

El quinto partido de esta serie entre Suns y Nuggets será el martes a las 20:00 horas GT en Denver.

From the playground to the hardwood.

KD and Book on the hail marry pass at the end of the first quarter with Durant saying he was a WR growing up 😅

The duo combined for 72 points. pic.twitter.com/aHiGw9BHdO

