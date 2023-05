Gerente de hotel capturado por lamer los pies de un huésped mientras dormía

Un hombre vivió una verdadera pesadilla cuando se hospedó en un hotel ubicado en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Resulta que la víctima acudió a pasar la noche por temas de trabajo en una pensión, pero nunca imaginó lo que le sucedería y que involucra al gerente del lugar.

De acuerdo con el relato del huésped, despertó aproximadamente a las 5:00 horas porque alguien estaba en su habitación. Cuando dormía sintió que alguien le lamía los dedos y la planta de los pies; desconcertado abrió los ojos, por lo que su reacción no fue clara en ese momento ya que no sabía si se trataba de un sueño o era real lo que ocurriría.

“Tienes esa seguridad que es tuya y cuando cierras los ojos, sientes que estás a salvo y protegido y fue una violación total. Estaba tan conmocionado. Era ‘¿quién eres? ¿Por qué estás en mi habitación? Era casi como un sueño, una especie de pesadilla. Simplemente no tenía sentido”, dio a conocer la víctima a la cadena local WKRN.

La víctima comentó que reconoció al gerente porque momentos antes había entrado a su habitación para atender un reporte de falla en el televisor, sin embargo, tras irrumpir más tarde el gerente de 52 años llamado David Patrick Neal se escudó diciendo que hubo un reporte de humo.

Aunque esto no pudo ser confirmado porque nadie supo sobre el presunto reporte de humo, aunado a que admitió haber entrado a la habitación con una llave maestra que tiró antes de que llegaran las autoridades, por lo que fue detenido y quedó a disposición tras no poder pagar la fianza de US $27 mil, además de enfrentar una demanda por agresión sexual.

Antecedentes del gerente de hotel

Este hombre además tiene antecedentes penales desde hace varias décadas y por delitos distintos, como homicidio voluntario en 1996 cuando tuvo una pelea con su compañero de cuarto y lo baleó, pese a que argumentó defensa propia se le acusó de dicho crimen.

Michael Fisher, abogado de la víctima, quien reservó su identidad, se quejó de que la administración del hotel debió revisar los antecedentes de este hombre ya que representa un grave peligro para los huéspedes porque tiene habilidades para clonar llaves y demás actos ilícitos.

A David se le ha acusado también por manejar en estado de ebriedad, por lo cual también cumplió una condena y agrega a sus crímenes un cargo de robo con agravantes y agresión.