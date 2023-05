Comunicaciones es el mejor club de Guatemala, según ranquin de Concacaf

La Concacaf hizo público este martes 16 de mayo su nuevo ranquin de clubes, cuyo fin principal será para darle orden a los sorteos ordenando a los equipos en los bombos de sus competencias oficiales a partir de este 2023. Su uso será estrenado a partir de las nuevas Copas en Centroamérica y el Caribe. Además servirá para la ampliada Liga de Campeones de Concacaf 2024.

Los clubes recibirán puntos por partidos internacionales y domésticos oficiales, lo que les servirá para ir cayendo o escalando posiciones dentro de esta nueva organización de Concacaf. El mejor equipo de la Confederación, según el ranquin, es Monterrey y el top 3 lo complementan el América y Los Angeles FC.

This is how the new Concacaf ranking system works! pic.twitter.com/bEzIYJglR3

— Concacaf (@Concacaf) May 16, 2023