Concacaf: Liga de Guatemala una de las principales de la región

La Concacaf lanza un nuevo e innovador ranquin de clubes y ligas de la región, que servirán más adelante para determinan cabezas de series en los sorteos de la Confederación.

Este nuevo ranquin será actualizado periódicamente después de competencias internacionales de clubes, y partidos de liga y copa domésticos, señala la Concacaf. Además, brindará a los aficionados una forma interesante de seguir el progreso de su liga.

En ese sentido, la Liga Nacional de Guatemala ocupa el quinto lugar del ranquin que proporciona hoy la Concacaf.

De un total de catorce ligas calificadas, la guatemalteca es la quinta mejor del área de Concacaf y la tercera a nivel centroamericano.

Las Ligas de México y Estados Unidos se llevan los dos primeros lugares con 9,852 y 9,732, respectivamente. Posteriormente, le sigue la de Honduras con 9,380 puntos. El cuarto lugar corresponde a Costa Rica con 9,220 puntos. El quinto lugar está Guatemala con una calificación de 9,156.

Canadá, Panamá, El Salvador, Nicaragua y Jamaica completan el top 10 en los puestos seis, siete, ocho, nueve y 10, respectivamente.

A nivel centroamericano, Guatemala supera las ligas panameña, salvadoreña, nicaragüense y beliceña, pero es superada por la costarricense y la hondureña.

Además de un ranquin de clubes, Concacaf lanza el de las ligas para determinar la fortaleza de las ligas profesionales domésticas en función del desempeño de sus clubes en competencias internacionales.

Para el ranquin de ligas, solo se consideran los partidos internacionales y los partidos de la Liga de Campeones Concacaf otorgarán el doble de puntos en comparación con las copas regionales de Concacaf.

Concacaf launches new ranking system for region’s clubs and leagueshttps://t.co/QoTrulJKYr

— Concacaf (@Concacaf) May 16, 2023