Pitbull ataca a perrito y video revive debate sobre agresividad de la raza

Un perro de la raza pitbull fue captado mientras atacaba a otro más pequeño en un condominio residencial en Colombia. En el video se aprecia que el pequeño can muere tras ser mordido en el cuello.

La grabación, la cual se viralizó, ha generado un amplio debate en redes sociales. En ella, se observa que el perro pitbull mantiene entre sus fauces al más pequeño mientras una mujer llora y reclama a otra.

Un grupo de personas presenció el ataque mientras la presunta dueña del perro pitbull no hace nada, pese a que es increpada por personas que le reclaman por no llevar al can con correa. Al final, un hombre se acerca y golpea con un palo al perro grande que finalmente suelta al pequeño.

🇨🇴 | COLOMBIA: Un pitbull sin bozal mató a una mascota más pequeña en un condominio residencial de Bogotá, Colombia. En las imágenes, captan la desgarradora escena de la dueña de la mascota victimada, quien entre lágrimas y gritos reclama a la dueña del pitbull. pic.twitter.com/k9VSZY0ttV — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) May 12, 2023

Pitbull atacando a perrito genera debate

Tras darse a conocer el clip, el cual aparentemente fue grabado en un conjunto residencial ubicado en Colombia, usuarios de redes sociales criticaron la inactividad de la dueña del pitbull ante el ataque y su falta de precaución.

El usuario de Twitter @drsweetthearts señaló que los tenedores de perros pitbull y otras razas “grandes” deberían de tener ciertos cuidados como “el uso de correa y un bozal”.

“Y no, no hablo de que todos los pitbull sean malos, pero sigue siendo un animal y así como cualquier otro se va a defender”, expresó.

Por su parte, el usuario @CrisAriell pugnó por leyes más duras para los tenedores de pitbulls que ataquen a otros animales en Colombia: “En Estados Unidos, los propietarios de perros se van presos luego de un ataque de estos ¿Por qué aquí en Colombia no?”.

Otros usuarios de Twitter, como @alexnder_1 consideraron que, al final, “los dueños son los culpables de la agresividad de los perros y eso puede suceder con cualquier raza si es maltratada o no se sabe educar”.