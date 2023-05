Estudiante se gradúa de la universidad a los 72 años;

El Georgia Gwinnett College de Estados Unidos dio a conocer la historia de uno de sus estudiantes, quien se graduó de la carrera de Cine y Medios artísticos a los 72 años. La graduación de Sam Kaplan, a la cual asistió su madre, quien tiene 99, se dio el pasado 11 de mayo, destacó la institución educativa en un comunicado publicado en su página oficial.

Sam, quien ahora es un graduado en la carrera de Cine y Medios artísticos, salió de la secundaria en 1969 sin considerar continuar con sus estudios, por lo que, desde esa fecha, se dedicó a trabajar. Las labores que desempeñó el ahora flamante exuniversitario durante casi toda su vida, detalló el Georgia Gwinnett College, fueron variadas: desde taxista, hasta distribuidor mayorista de productos electrónicos.

Your daily reminder that it’s never too late to try something: Sam Kaplan, a 72-year-old man, received a chorus of cheers upon graduating from Georgia Gwinnett College on May 11. pic.twitter.com/CnhFPpMqnr

— NowThis (@nowthisnews) May 16, 2023