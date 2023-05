Mundial Sub-20 Argentina 2023: Así le fue a Uzbekistán y Nueva Zelanda

La pelota sigue rodando en las distintas canchas que acogen la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA: Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, estadio San Juan del Bicentenario de San Juan, estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y estadio Diego Armando Maradona de La Plata. Este martes, Estados Unidos-Fiyi y Uzbekistán-Nueva Zelanda, éstos últimos integrantes del grupo A donde está Guatemala, comenzaron la segunda ronda de la fase de grupos.

En su primer duelo en Argentina, los neozelandeses obtuvieron el triunfo ante la los guatemaltecos por 1-0 con gol de Norman Garbett al 80. Por su parte, los uzbekos cayeron ante los anfitriones argentinos 2-1 con goles de Alejo Véliz al 27 y Valentín Carboni al 41. Makhmudjon Makhamadjonov había igualado parcialmente el duelo al 23.

Este día, Nueva Zelanda igualó con Uzbekistán 2-2. Benjamin Wallace (23) y Jay Herdman (41) adelantaron a los oceánicos; Abbosbek Fayzullayev (51) y Sherzod Esanov (90+3) empataron las acciones para los asiáticos. Con este marcador, los neozelandeses llegan a cuatro puntos y prácticamente clasificarán a los octavos de final, Uzbekistán suma su primera unidad en el Mundial.

Además, en este inicio de jornada 2, por el grupo B, Estados Unidos derrotó 3-0 a Fiyi con goles Diego Luna (66), Cade Cowell (88) y Caleb Wiley (90’+9′) y se convierten en la primera selección en clasificar de forma oficial a los octavos de final del Mundial Argentina 2023.

Ahora, los seleccionados de Nueva Zelanda deberán prepararse para enfrentar el próximo viernes 26 de mayo a las 15:00 horas a la selección de Argentina, seguramente disputando la primera posición del grupo A. Uzbekistán cierra con Guatemala.

