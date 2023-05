Cepeda: “Tenemos que salir a proponer, solo son dos goles de diferencia”

Antigua GFC se llevó una importante victoria en la final de ida del Torneo Clausura 2023 al vencer por 2-0 a Xelajú MC en un partido lleno de emociones que se decidió hasta en los últimos minutos del partido. El técnico del equipo colonial, Ramiro Cepeda, se mostró sumamente satisfecho con el desempeño de su plantel y no escatimó en elogios para sus jugadores al final del encuentro, pero centrado también en el partido de vuelta de este sábado.

Con la victoria en la final de ida, Antigua GFC se acerca a la obtención del título del Torneo Clausura 2023. Sin embargo, Ramiro Cepeda es consciente de que aún queda un partido por disputar y que Xelajú MC no se dará por vencido fácilmente.

#Clausura2023 | 📣 ¡FINAL! Con anotaciones de Cristian Hernández (87′) y Carlos Mejía (90′), los aguacateros dieron el primer golpe en la serie ante Xelajú MC y se encaminan a ganar su quinto título de Liga Nacional 🥑🔥 pic.twitter.com/5o6h9cEZZL — El Mejor Equipo (@EUDeportes) May 25, 2023

Cepeda analiza el triunfo ante Xelajú MC

Ramiro Cepeda, técnico de Antigua GFC, se mostró satisfecho y orgulloso del desempeño de su equipo tras la victoria por 2-0 sobre Xelajú MC en la final de ida del Torneo Clausura 2023. El estratega elogió el gran rendimiento y la entrega de sus jugadores, destacando el trabajo en equipo y la disciplina táctica como factores clave en el resultado obtenido.

“Tenemos que salir a proponer en el partido de vuelta, tenemos elementos para contrarrestar lo que ellos hagan, solo son dos goles de diferencia, hay que anotar para encaminar la serie. Necesitamos orden, queremos hacer daño en ataque, tenemos que ir a buscar los goles, en base a eso trabajaremos, ahorita en el hotel analizaremos los videos”, expresó Cepeda.

Una de las novedades en el partido de este miércoles fue el regreso de Oscar Santis, quien superó una lesión que lo tuvo alejado de las canchas más de un mes, Cepeda elogió la actuación del delantero guatemalteco.

“Impecable. Hace muchísimo que no entrenaba, que no hacía futbol, la parte emocional te da un plus, veremos como se siente Oscar mañana, pero como se desenvolvió hoy parece que todo está bien”, sentenció.

#Clausura2023 | La anotación de Carlos Mejía desde el punto penal Antigua GFC 🥑 2-0 Xelajú MC 🐑 Siga la transmisión en nuestra radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/OKbiQlvnOA 📷: @DReyes_EUD pic.twitter.com/Qog8XF4zdP — El Mejor Equipo (@EUDeportes) May 25, 2023