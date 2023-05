Descubren a Sergio Mayer dando entrevista en vivo y en paños menores

Sergio Mayer ha estado entre las tendencias principales durante las últimas horas por el bochornoso momento que protagonizó durante una transmisión en vivo

Y es que tras darse a conocer la sentencia de que recibió Héctor Parra por el delito de corrupción de menores, el actor concedió dos entrevistas para defenderse ante señalamientos de tráficos de influencias, pero terminó siendo criticado.

Todo comenzó cuando el exdiputado mexicano aceptó hablar públicamente con Luis Magaña y Ana María Alvarado sobre el caso y su apoyo incondicional a Alexa Parra, que denunció a su padre por presunto abuso sexual y corrupción de menores.

Desde una habitación de su casa prendió su cámara y micrófono para respaldar una vez más a la joven y su madre, Ginny Hoffman, por el resultado final.

Mientras defendía a Alexa por una supuesta revictimización en medios, comenzó a acomodarse en su silla y en un intento de cambiar la perspectiva de su cámara terminó tirándola. Esto provocó que vieran sus piernas, por lo que terminó enseñando su ropa interior negra.

Tras las críticas que ha recibido por haberse mostrado, de manera accidental, en paños menores durante una entrevista sobre el caso de Héctor N, Sergio Mayer se enfrenta a todos sus detractores y da un claro mensaje.

En un encuentro con la prensa, el polémico galán afirmó que los señalamientos no le importaban, pues ya había lidiado con eso cuando estuvo en Solo para Mujeres, y hasta tomó con humor la situación.

“No me interesa. Me encueré durante 10 años en Solo para Mujeres, que salía en calzoncillos ¿te gustó a ti? ¿hay alguien que no le haya gustado que saliera en calzones?”, apuntó.