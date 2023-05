Amarini Villatoro no se arrepiente de sus palabras contra sus detractores

El reconocido entrenador de fútbol guatemalteco, Amarini Villatoro, concedió una entrevista a Emisoras Unidas tras conquistar el título del Torneo Clausura 2023 en la que abordó diversos temas relacionados con el desempeño de su equipo a lo largo del torneo, el arbitraje y respondió a sus críticos.

Durante la entrevista, Villatoro proporcionó una visión única sobre estos asuntos y brindó detalles interesantes sobre el funcionamiento interno de su equipo, así como lo que le depara a Xelajú MC de cara al segundo semestre de 2023.

Amarini Villatoro motivado tras el título

En cuanto al funcionamiento del equipo a lo largo del torneo, Villatoro destacó la importancia de mantener un enfoque estratégico. El entrenador mencionó que han trabajado arduamente en el desarrollo de tácticas y estrategias para cada partido, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades del equipo contrario. Además, resaltó la importancia de la comunicación y la cohesión dentro del equipo, ya que considera que son elementos clave para obtener buenos resultados.

“Cuando tuvimos la racha de 14 partidos sin perder fue fundamental, el grupo tomó confianza y como cualquier equipo del mundo hay momentos irregulares, considero que perdimos solo tres partidos que fácilmente los pudimos haber ganado, si súmanos eso a los juegos que ganamos pudimos demostrar que no somos menos que nadie, pudimos competir y en las llaves finales hicimos una buena planificación, logramos salir adelante, el campeonato es el premio a la regularidad del equipo del torneo, fuimos la mejor defensa, tuvimos al portero menos vencido, fueron muchas cosas positivas durante el torneo”, expresó el entrenador guatemalteco.

En relación al arbitraje, Amarini Villatoro, habló sobre las decisiones controversiales que han ocurrido durante los partidos. El entrenador enfatizó la importancia de tener árbitros imparciales y bien preparados, que sean capaces de tomar decisiones justas y consistentes, aunque señaló que eso ya le compete a la Comisión de Arbitraje de la FEDEFUT.

“No quise hablar del arbitraje, mejor preferí enfocarnos en lo nuestro, si nosotros habíamos perdido en Antigua fue por errores puntuales, aunque si hay un par de jugadas que influyeron en el resultado, considero que en el partido de ida el marcador no fue justo. Hay que ser sinceros, a Antigua le anularon un gol legal en el partido de vuelta, nos han perjudicado y nos han beneficiado, es algo que ha pasado en todo el torneo, no creo que Mario (Escobar) haya tenido incidencia en nuestros goles”, señaló.

Durante la entrevista, Villatoro abordó las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera como entrenador. El entrenador hizo hincapié en que las críticas son parte del fútbol y que siempre hay diferentes opiniones sobre su desempeño. Sin embargo, se mostró molesto, ya que un sector de la prensa deportiva se enfocaba en criticar su trabajo con Xelajú MC y eso derivó en una respuesta a la prensa el pasado sábado tras el título:

“No lo debería haber dicho con esas palabras, pero en mi conciencia si queda que tuve que haberlo dicho en algún momento, siempre fuimos atacados a lo largo del torneo, y como dije, uno tiene derecho a la réplica y pues uno también necesita descargarse de esos comentarios que te tiren por lo mismo, que no valoren el esfuerzo de tu equipo, que no valoren todo eso si molesta, de alguna manera me tenía que desquitar, tal vez no con esas palabras, pero no me arrepiento de haber reprochado esta situación”, indicó Amarini Villatoro.

El entrenador también agradeció el apoyo de aquellos que confían en su labor y aseguró que continuará trabajando arduamente para alcanzar los objetivos planteados.

