Ejército ruso afirma que bombardeó aeródromos militares en Ucrania

El ejército ruso afirmó el domingo que bombardeó durante la noche aeródromos militares de Ucrania con armas de largo alcance, después de que Kiev reconociera que Moscú había atacado una base aérea en el centro del país.

Detalló que fueron alcanzados “puestos de mando, estaciones de radar, material de aviación ucraniano y un depósito de armas y municiones”, pero no dio detalles sobre la localización de estos aeródromos.

In the evening on June 3 Russians have shelled #Dnipro.

2 year old child was killed, 22 civilians were wounded including 5 children.

2 two-storied houses and 10 cottages were partially ruined, 2 gas pipelines were damaged.#UkraineWar#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/urwxdlmMDg

— Citizen of Ukraine (@f_o_r_Ukraine) June 4, 2023