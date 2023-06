Tomás Martín Etcheverry sorprende y jugará cuartos de final de Roland Garros

Etcheverry, cuatro victorias en tres sets en París, es el único superviviente de los diez argentinos que comenzaron en el cuadro principal de Roland Garros. El primero en cuartos desde que Diego Schwartzman disputara las semifinales en 2020.

“Tengo mucha emoción, estoy muy contento, es el mejor momento de mi vida, Zverev tiene mucha más experiencia que yo, pero estoy jugando un tenis increíble y es en lo que tengo que concentrarme”, añadió en rueda de prensa.

Cuando caía la noche en París, el argentino volvió a mostrar su potencia en tierra batida y solo encontró resistencia en la primera manga, que se definió en el ‘tie-break’.

Nishioka, de 1,70 metros, había sido capaz de reponerse de la rotura de entrada del argentino, pero su resistencia se terminó en esa muerte súbita que perdió.

“En el primer set me sentí incómodo y a continuación cambió. Noté que estaba cansado e intenté jugar rápido para no darle ni un respiro”, señaló Etcheverry.

En sus tres primeros partidos sobrevivió disputando 14 sets, mientras que Etcheverry los saldó todos por la vía rápida, por lo que estaba más fresco y esto marcó la diferencia.

El partido se resumió en los latigazos que lanzaba el argentino y el porcentaje de acierto del japonés a la hora de devolverlos.

Ambicioso, Etcheverry encadenó hasta 11 juegos consecutivos tras el primer set ante un Nishioka que no daba para más. El argentino cerró el triunfo más importante de su carrera en dos horas.

En dos días pisará por primera vez la Philippe Chatrier para enfrentarse a Zverev: “Seguiré haciendo lo mismo, pensar en cada punto en la cancha, voy a tener que jugar mi mejor tenis para tener chances de ganar. Pero estoy descansado, no jugué mucho, preparado”.

The reaction says it all. 🥹🇦🇷#RolandGarros pic.twitter.com/IShRDTfv8r

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2023