Luis von Ahn y Sandra Torres protagonizan acalorado debate en Twitter

Luis von Ahn, reconocido informático y empresario guatemalteco, y Sandra Torres, candidata a la presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se vieron envueltos en un acalorado cruce de palabras en Twitter después de que el creador de Duolingo publicara un tuit elogiando a Bernardo Arévalo, presidenciable del Movimiento Semilla, y expresando su esperanza de que llegue a ser presidente.

“Me da mucha esperanza que (Bernardo Arévalo) @BArevalodeLeon llegue a ser presidente. 🌱”, escribió von Ahn. Esta publicación desató la respuesta de Torres, quien expresó su descontento con el comentario y le preguntó por qué no le emocionaba la idea de tener una “mujer comprometida y apasionada por el país, con experiencia y conocedora de las necesidades de Guatemala”. Además, señaló que aunque el informático es exitoso y ha pasado años fuera del país, ella sabe que ama al país.

Porque no le dá ilusión que sea una mujer comprometida y con pasión con el país con experiencia y que conoce las necesidades de Guatemala Luis? Ud es guatemalteco exitoso y tiene años de no vivir aquí pero se que ama Guate! — Sandra Torres (@SandraTorresGUA) June 28, 2023



Von Ahn citó el tuit de Torres y respondió con respeto, pero señalando que había escuchado los audios que salieron a la luz durante la campaña pasada de la UNE, donde se evidenciaban “situaciones turbias”. Agregó que Guatemala necesita un gobierno que trabaje para mejorar la situación de sus ciudadanos en lugar de beneficiarse personalmente. En su opinión, el Movimiento Semilla representa esa intención.

Torres no se quedó callada y le respondió a von Ahn: “Yo elijo la #vida #familia #libertadreligiosa aunque le moleste!”. Luego, el empresario le dijo: “Además, no me gusta que hable de babosadas como el amor a la familia que no tienen nada que ver con ayudar a nuestro país a salir de la pobreza”.

Además, no me gusta que hable de babosadas como el amor a la familia que no tienen nada que ver con ayudar a nuestro país a salir de la pobreza. — Luis von Ahn (@LuisvonAhn) June 28, 2023

Usuarios reaccionan al debate entre Luis von Ahn y Sandra Torres

Este intercambio de mensajes generó un debate acalorado en Twitter, donde los seguidores de ambos protagonistas expresaron su apoyo y críticas.

Por supuesto, estoy comprometida a tomar medidas concretas para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. No creo que la defensa de la vida vaya en detrimento de estas metas, sino que es un componente esencial para alcanzarlas. — Sandra Torres (@SandraTorresGUA) June 28, 2023