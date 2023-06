Naomi Campbell se convierte en madre por segunda vez a los 53 años

A través de sus redes sociales, la actriz y modelo Naomi Campbell ha confirmado la llegada de su segundo hijo. El anunció llegó junto a una fotografía donde se puede ver a la orgullosa madre sosteniendo al bebé mientras la mano del pequeño es tomada por su hermanita.

“Querido mío, que sepas que te apreciamos sin medida y que te rodeamos de amor desde el momento en que nos honraste con tu presencia. Un verdadero regalo de Dios, ¡bendito! Bienvenido Babyboy (…) Nunca es tarde para ser madre”, escribió Campbell.

El anuncio ha llamado la atención de muchas figuras públicas. Ashley Graham, Kelly Rowland, Jackie Aina y hasta Donatella Versace han felicitado a la nueva mamá y han enviado bendiciones para el nuevo intengrante de la familia.

Algo que ha causado toda clase de reacciones en redes es la edad de la modelo, quien el pasado 22 de mayo cumplió 53 años, una edad en la que, por lo regular, las mujeres viven la menopausia.

Incluso tras compartir fotos de su primera hija, la controversia llegó prácticamente de inmediato, pues las redes aseguraron que la niña había sido adoptada debido a la avanzada edad de la modelo. Fue en 2021 cuando Cambell anunció su maternidad de su primer bebé.

“Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, me siento muy honrada de tener esta tierna alma en mi vida. No hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande”, expresó.

En ese entonces, Campbell desmintió estos rumores y compartió que se sentía nuevamente como “una niña” al vivir la infancia a través de los ojos de su hija.

“Estoy reviviendo canciones infantiles, jugando y descubriendo cuántos juguetes nuevos y geniales hay en el mundo. Cosas con las que ni siquiera podría soñar”, agregó.

La identidad del padre de ambos niños también es un misterio. Naomi tuvo una relación entre 2018 y 2019 con el cantante de 27 años Liam Payne. Posteriormente, un fugaz amorío con el rapero inglés Skepta.

“Pienso que los bebés son de un vientre alquilado”, “No creo que ella pudiera tener bebés pero lo que si sé es que les dará todo su amor”, “Estos niños tendrán una vida privilegiada”, fueron algunas reacciones.

