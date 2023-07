VIDEO. Competidores se pelean en plena carrera de atletismo

Un video se hizo viral en las redes sociales debido a una pelea entre dos competidores durante una carrera de atletismo celebrada en Oregón, Estados Unidos (EE. UU.). En el clip, que ya ha sido reproducido más de medio millón de veces en Twitter, se puede ver cómo los atletas corren veloz y tranquilamente en la pista. Sin embargo, en un momento dado, dos de ellos comienzan a empujarse y se desata una pelea.

Los primeros informes indican que los involucrados en el incidente fueron identificados como Parks Allen y Ben Meyers, quienes fueron descalificados mientras los asistentes a la competencia aplaudían. Después de los intensos empujones, uno de los competidores terminó en el suelo.

Los jóvenes atletas de secundaria que compiten lo hacen a nivel individual o representando a sus escuelas en el evento de primer nivel que, en esta ocasión, terminó eclipsado por la pelea, la cual acaparó la atención de usuarios de redes sociales.

Track and Field Officials…can I get a ruling here? pic.twitter.com/XIn8YNvIwe

— Paul Swangard (@PaulSwangard) June 18, 2023