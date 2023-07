Albärt, es el nombre de la mascota de la Eurocopa 2024

Siguiendo los pasos de los conejos, leones y un gallo, ahora un oso será la mascota oficial de la Eurocopa Alemania 2024. La mascota oficial de la UEFA EURO 2024 ya tiene nombre y es Albärt. El nombre fue gracias a la votación de los usuarios de UEFA.com y de escolares de toda Europa a través del programa UEFA Football in Schools.

“Este carismático oso sigue los ilustres pasos de personajes como Berni, Goaliath, Rabbit y Kinas, todos ellos mascotas de pasadas ediciones de la EURO”, señaló la UEFA.

Bärnardo, Bärnheart y Herzi von Bär (todos relacionados con la traducción alemana de oso) eran las otras opciones de nombre para la mascota, pero Albärt ha ganado con el 32 % de los votos.

La mascota ursina fue presentada a los aficionados alemanes antes del partido amistoso del 20 de junio entre Alemania y Colombia en el Arena AufSchalke. Pero su estreno sorpresa se produjo la mañana de ese día en una escuela primaria de otra localidad de Gelsenkirchen, poniendo de relieve la ambición de inspirar a diez millones de niños de toda Europa para que se mantengan activos y fomentando su amor por el futbol y sus valores.

La mascota comenzará su viaje #MakeMoves en las escuelas de toda Europa, desafiando a los alumnos a utilizar su propia actividad física para dar vida a la mascota y hacer que se mueva.

Los niños podrán crear sus propias habilidades y celebraciones especiales y transformarlas en animaciones de la mascota para el torneo utilizando tecnología punta de captura de movimiento.

Celia Šašić, embajadora del torneo EURO 2024 y vicepresidenta de la DFB, dijo: “Al practicar deporte, los niños adquieren confianza en sí mismos, mejoran su motricidad y aprenden importantes lecciones de vida que forjarán su futuro. Esta mascota va a llevar ese poderoso mensaje”.

🐻 The official mascot for #EURO2024 has been named!#MakeMoves pic.twitter.com/n01wDRdhtE

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 5, 2023