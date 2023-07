¡Te desfiguraron! Lourdes Munguía presume rostro irreconocible, parece otra

La actriz mexicana Lourdes Munguía tiene muy preocupados a sus fanáticos por una poderosa razón. Y es que, recientemente, la famosa compartió una foto en redes sociales, en donde presumió su rostro completamente irreconocible.

Ante la imagen, varios de sus seguidores no dudaron en reaccionar y hacer todo tipo de comentarios. Resulta que la actriz subió una selfie junto a un amigo y lo que de inmediato notaron sus fans, es que la famosa se ve más joven.

Asimismo, algunos enfatizaron que ahora “ya no se parece a la mujer elegante que siempre recibía halagos por su belleza única”. Aunque muchos fans aseguran que Lourdes solo se puso un filtro, otros comenzaron a decirle a la famosa “que ella no necesita de eso”.

“Te desfiguraron mucho, no pareces Lourdes”, “No me gustó, eres muy hermosa, no necesitas de eso”, “Tu maquillaje no me gusta”, dicen algunos de los textos que dejaron los usuarios.

Lourdes Munguia presume su cuerpazo…

Cabe mencionar que dicha artista también ha sido elogiada por tener un cuerpo fitness de impacto. En varias ocasiones, la estrella de la televisión ha decidido posar en trajes de baño que resaltan su figura.

Recientemente, compartió una fotografía en la que aparece luciendo un bikini de dos piezas en color rojo.

“A mi edad no se vive para impresionar a nadie, se vive para ser feliz”, dice la leyenda que acompaña la publicación de la actriz.

Cabe destacar que Munguía ha participado en varios proyectos televisivos como “Nadie como tú”, “Vencer el pasado” y “Hasta que el dinero nos separe”. Lourdes inició su carrera a finales de la década de los 70’s en 1978 y participó en Srita Distrito Federal, en donde obtuvo el segundo lugar.

Además, también participó en la película “Amor a la mexicana”, “Pero sigo siendo la ley” y “Ratas de la ciudad”.