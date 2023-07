Los mejores memes de Threads, la nueva app de Instagram

Threads ya superó los 30 millones de registros en más de 12 horas a partir de su lanzamiento. Por tal motivo, los usuarios reaccionaron con memes ante este hito de registros, dando en muchos de ellos a Twitter por “muerto”.

La app de Instagram supuestamente pretende ser la “asesina de Twitter”. Está basada en texto, al igual que la app del “pajarito azul”, por lo cual se puede decir que, una vez más, Meta estaría copiando una red social rival. Tal como pasó con los reels tipo TikTok o stories al estilo de Snapchat.

Los usuarios que ya cuentan con un perfil de Instagram solo tienen que acceder con sus mismas credenciales para crear una cuenta en Threads. Instagram cuenta con al menos 2 mil millones de usuarios que, en solo cuestión de minutos, tienen la opción de abrir una cuenta en la nueva app con sus mismos usuarios y contraseñas.

Twitter, por su parte, cuenta actualmente con 300 millones de usuarios, por lo cual la nueva app de Meta todavía tiene un largo camino por recorrer para superar a la red social de Elon Musk.

El propio Mark Zuckerberg volvió a tuitear en su cuenta tras una década de ausencia, solo para celebrar el lanzamiento de Threads con un meme que hace referencia a la idea de que su nueva app es un “clon de Twitter”, por lo que desató la creatividad de los usuarios de redes sociales para crear las divertidas imágenes:

Exactly what is happening #Threads #ThreadsApp pic.twitter.com/6RKwBvzM2v

— Abdirizaq Bamakhram | عبدالرزاق بامخرم (@bamakhramm) July 6, 2023