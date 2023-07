Edwin van der Sar hospitalizado por una hemorragia cerebral

El fútbol mundial se ha visto impactado por la noticia de que Edwin van der Sar, ex portero y actual Gerente General del Ajax de Ámsterdam, ha sido hospitalizado debido a una hemorragia cerebral. A través de las redes sociales, el club holandés informó sobre la situación de uno de sus íconos más queridos.

La noticia dejó consternados a los aficionados del fútbol y a la comunidad deportiva en general, ya que Van der Sar es reconocido como uno de los mejores porteros de su generación y ha dejado una huella imborrable en el mundo del deporte. A sus 52 años, se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital, donde está recibiendo la atención médica necesaria.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.

Once there is more concrete information, an update will follow.

Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023