Tensión en el PSG: Las declaraciones de Mbappé podrían acelerar su salida del club

El Paris Saint-Germain (PSG) se encuentra en medio de una situación complicada debido a las declaraciones recientes de su estrella, Kylian Mbappé. El delantero francés ha expresado su descontento con el club y ha insinuado su salida en una entrevista con France Football. Estas palabras han generado malestar en el vestuario y podrían acelerar la partida de Mbappé del equipo parisino.

“Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho porque es un equipo que divide, un club que divide. Entonces, por supuesto, atrae chismes, pero no me molesta porque sé lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo”, expresó el futbolista francés en una reciente entrevista con France Football sobre el Balón de Oro.

¿Seguirá Mbappé en el PSG?

En la entrevista, Mbappé fue claro al afirmar que jugar en el PSG no pone en valor su rendimiento, ya que considera al club como una entidad que divide. Estas palabras han sido interpretadas como una señal de que el delantero está buscando nuevos horizontes y podría tener sus ojos puestos en el Real Madrid.

Según informes de RMC Sport, seis jugadores de la plantilla del PSG, incluyendo a dos recientes incorporaciones, han expresado su malestar con las declaraciones de Mbappé. Han transmitido su incomodidad al presidente del club, Nasser Al Khelaïfi, quien también se ha mostrado indignado por los comentarios del jugador. Al Khelaïfi considera que las palabras de Mbappé son una falta de respeto hacia todos los miembros del equipo.

Desde hace un par de días, el PSG ha tomado medidas drásticas y ha dado un ultimátum a Mbappé. Si no renueva su contrato en las próximas dos semanas, el club lo pondrá a la venta y escuchará ofertas por él. Aunque el delantero ha manifestado su intención de cumplir su último año de contrato, las declaraciones han generado una fuerte tensión en el vestuario y la convivencia se vuelve cada vez más difícil.

El futuro de Mbappé sigue siendo incierto, pero los rumores de un posible traspaso al Real Madrid se han intensificado en las últimas semanas. El jugador se encuentra actualmente en Camerún y deberá reincorporarse a los entrenamientos del PSG el próximo 17 de julio. Sin embargo, su salida del club parece cada vez más probable.

