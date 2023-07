Efecto Messi: MLS quiere un lugar en las grandes ligas

La llegada de Messi “demuestra el trabajo y la seriedad con la que se está trabajando aquí”, dijo el director deportivo de la MLS, Alfonso Mondelo, en una entrevista con la AFP. “Los jugadores nos han tomado como una liga de destino, los dueños de los equipos han hecho una gran inversión en infraestructuras y las audiencias han crecido en los últimos años”.

Messi será presentado el domingo por todo lo alto como la nueva superestrella del Inter Miami y el nuevo ícono del futbol en Estados Unidos.

Desoyendo una oferta del adineradofubol saudita y la posibilidad de volver al Barcelona, el capitán albiceleste ha apostado por la MLS en el momento decisivo para el despegue del ‘soccer‘.

El capitán albiceleste será el emblema de la liga durante un periodo en el que Estados Unidos recibirá la Copa América de 2024, el Mundial de Clubes de 2025 y la Copa del Mundo de 2026, coorganizada junto a México y Canadá.

Save The Date 📅⚽

Major unveiling event set for this Sunday, July 16 at 6PM at @DRVPNKStadium! Tickets will be FREE for Season Ticket Members, while limited tickets may become available for purchase at a later date.

Make sure to stay tuned to our social channels for details… pic.twitter.com/lC5bm9OrfK

