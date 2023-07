Timber, la nueva pieza de la defensa del Arsenal de Mikel Arteta

El Arsenal sigue reforzándose de cara a la temporada 2023/24 y su reciente incorporación se trata del defensor Jurrien Timber, quien llega al club Gunner procedente del Ajax de Ámsterdam por una cifra de 40 millones de euros fijos más cinco en variables, según lo dio a conocer el club neerlandés.

Timber, quien ha firmado un contrato a largo plazo con el club Gunner, se destaca por su velocidad y polivalencia en el terreno de juego. El joven tiene como posición principal el eje de la zaga, pero también puede ocupar el lateral derecho, el cual es uno de los puestos que flaquea en el Arsenal.

Welcome to The Arsenal, Jurrien Timber 🤩

— Arsenal (@Arsenal) July 14, 2023