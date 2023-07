Lewis Hamilton logra la ‘pole position’ en GP de Hungría

Lewis Hamilton (Mercedes) logró el sábado la 104ª ‘pole position’ de su carrera y arrancará a la cabeza del Gran Premio de Hungría el domingo, por delante del líder del campeonato, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), y de su compatriota británico Lando Norris (McLaren).

Por detrás de los dos campeones, el británico Lando Norris logró el tercer mejor tiempo, por delante de su compañero en McLaren, el australiano Oscar Piastri. El chino Zhou Guanyu, piloto de Alfa Romeo, logró una sorprendente quinta posición, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Your top 3 from Hungary! 👊 What an exciting qualifying session that was 😅#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/eJUxuz4CPZ — Formula 1 (@F1) July 22, 2023

Hamilton saldrá primero en Hungría

Fernando Alonso (Aston Martin) arrancará desde la octava posición, por detrás del Alfa Romeo de Valtteri Botas. El otro español de la parrilla, Carlos Sainz Jr (Ferrari), no pasó el corte de la Q2 y partirá 11º.

Otra de las decepciones de la jornada fue la George Russell. El británico logró en 2022 la primera ‘pole position’ de su carrera sobre este mismo trazado, pero el domingo su Mercedes ocupará la 18ª posición de la parrilla en la salida.

🏁 QUALIFYING CLASSIFICATION 🏁 Lewis Hamilton takes his first pole of the 2023 season!#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/6r3qDXdX97 — Formula 1 (@F1) July 22, 2023

Parrilla de salida:

– Primera línea:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Max Verstappen (NER/Red Bull)

– Segunda línea:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

– Tercera línea:

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

– Cuarta línea:

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes )

– Quinta línea:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari)

– Sexta línea:

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

– Séptima línea:

Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri-Red Bull)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

– Octava línea:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

– Novena línea:

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)

George Russell (GBR/Mercedes)

– Décima línea:

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari)

Logan Sargeant (USA/Williams-Mercedes)

STARTING GRID 🇭🇺 Here’s how we line up for lights out on Sunday! 👊#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/N46wpbWpAL — Formula 1 (@F1) July 22, 2023