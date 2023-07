No solo Margot Robbie: ella es la Barbie humana

La actriz Margot Robbie no es la única que ha dado vida a Barbie en el mundo real, ya que hay una modelo que es muy conocida en el mundo por su gran parecido con la famosa muñeca de Mattel. Se llama Valeria Lukyanova y esta es su historia.

Valeria Lukyanova nació el 23 de agosto de 1985 en Tiraspol, Moldavia. De pequeña, tenía una gran colección de muñecas y cuando creció se tituló como arquitecta. En 2007, ganó un concurso de belleza internacional y algunos medios atraídos por su apariencia, comenzaron a decir que era muy parecida a Barbie.

Vive en Odesa, Ucrania. Desde 2006 está casada con el empresario ucraniano Dmitry Shkrabov, un amigo suyo de la infancia. Es una vegetariana estricta y hace una dieta puramente líquida para mantener su delgada figura.

Más sobre la Barbie humana

Por muy extraño que parezca, Valeria Lukyanova también es instructora de “viajes extracorporales”. Saltó a la fama en 2013, cuando salió en un documental creado por Vice, donde mostraba su vida cotidiana.

Apareció en varios canales rusos para hablar sobre su parecido con Barbie y ha afirmado desde entonces que su cuerpo es natural. Aunque varios cirujanos plásticos refieren que sí se ha hecho varias cirugías para parecerse a la famosa muñeca, Lukyanova sólo reconoce que se ha operado el busto.

La modelo confiesa que para parecerse a Barbie se aplica varias capas de maquillaje para combinar colores en sus ojos, cejas, labios y mejillas que le den el aspecto auténtico de una muñeca, además de que entrena duro para mantener sus músculos firmes.

Ella se define como una escultural maestra, cantante de ópera y escritora de libros esotéricos y actualmente es toda una celebridad en redes sociales como TikTok, Instagram y Twitter, donde tiene miles de seguidores en todo el planeta.

No le gusta que la llamen la Barbie humana, aunque en sus redes sociales sube videos de la película del momento o aparece acompañada de la muñeca de Mattel, donde se puede apreciar su gran parecido con ella. Dice que siempre ha sido hermosa, pero ahora se ve mucho más feliz.

En una entrevista para la revista Cosmopolitan en 2015 declaró: “no me gusta cuando la gente trata de copiar a alguien más, por eso no me agrada que la gente piense que estoy imitando a una muñeca“.

Actualmente tiene 37 años. Hace poco Valeria Lukyanova posó dentro de la caja de juguetes de color rosa, lo cual enloqueció a sus seguidores, quienes aseguran que ella pudo haber realizado el papel en la película, ya que es idéntica a Barbie.