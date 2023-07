Con remontada, Real Madrid resuelve su primer partido de pretemporada

En su primer partido de pretemporada, el Real Madrid remontó de nuevo, ante un AC Milan que se había puesto en ventaja por 0-2 al término del primer tiempo, pero a su fiel estilo, Carlo Ancelotti y sus muchachos lo hicieron de nuevo y remontaron para llevarse una victoria 3-2 en la gira que se realiza en Estados Unidos. El cuadro de Stefano Pioli se adelantó por medio de Fikayo Tomori (25) y Luka Romero (42). Fede Valverde anotó por parte de los españoles (57 y 59) y Vinícius Júnior concretizó la remontada (84).

El estadio Rose Bowl de Pasadena, California, fue el escenario deportivo que reunió a miles de aficionados para este duelo internacional que forma parte del Soccer Champions Tour, en el cual están también clubes como Barcelona, Manchester United, Juventus y Arsenal.

El Real Madrid utilizó a estos jugadores en su primera presentación internacional: Lunin, Lucas, Militao, Nacho (capitán), Mendy, Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham, Brahim y Joselu.

A los 25, Oluwafikayomi Tomori, más conocido como Fikayo Tomori, cabeceó perfectamente el tiro de esquina ejecutado por Pulisic. El canadiense naturalizado inglés se elevó más que los defensores del Real Madrid y con un fuerte cabezazo venció a Lunin. Cerrando la primera parte, el capitán nacho intentó salir por el centro, pero el esférico la recuperó el AC Milan que tras una triangular precisa y rápida terminó con un remate al ángulo de y Luka Romero, para firmar el mejor gol de la noche.

Tras la primera parte, Bellingham fue uno de los jugadores que estuvo muy participativo. Además, Brahim le secundó al inglés Bellingham. Algo que complicó al Real Madrid fue la salida del balón de los defensas, en especial, Mendy y Nacho.

an absolute GOLAZO from Luka Romero to put @acmilan up 2-0 before halftime 🚀 #championscollide pic.twitter.com/sIFacYXqmu

