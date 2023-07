La red social Twitter reemplazó este lunes su icónico logo del pájaro azul por una “X” blanca sobre un fondo negro, como parte de un cambio de imagen más amplio. El sitio web de la red social mostró el nuevo logotipo de la compañía, pero su URL todavía se mostraba como twitter.com y el botón azul “Tweet” aún era visible. Algunos usuarios vieron una versión azul del logo de “X”, lo que sugiere que el lanzamiento aún no está finalizado.

Al anunciar el cambio el fin de semana, el dueño de Twitter, Elon Musk, y su flamante directora ejecutiva, Linda Yaccarino, afirmaron que la red social se orientará ahora hacia el comercio, la banca y los pagos en línea. “Pronto nos despediremos de la marca Twitter y, poco a poco, de todos los pájaros”, expresó el magnate, adelantando los cambios. Musk cambió su foto de perfil al nuevo logotipo de la compañía, que describió como “art deco minimalista”.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

Yaccarino, ejecutiva de ventas de publicidad en NBCUniversal, a quien Musk fichó el mes pasado para convertirse en la directora ejecutiva de Twitter, dijo que la red social está a punto de multiplicar su alcance. “Potenciada con IA (inteligencia artificial), ‘X’ nos conectará en formas que apenas empezamos a imaginar”, dijo Yaccarino el domingo en la propia Twitter.

X is the future state of unlimited interactivity – centered in audio, video, messaging, payments/banking – creating a global marketplace for ideas, goods, services, and opportunities. Powered by AI, X will connect us all in ways we’re just beginning to imagine.

— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 23, 2023