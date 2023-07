Triunfo avasallador de Max Verstappen en el Gran Premio de Hungría

El piloto neerlandés Max Verstappen ha demostrado una vez más su poderío en la pista al dominar con maestría el Gran Premio de Hungría, llevándose la victoria de manera contundente. A pesar de que Lewis Hamilton se aseguró la pole position el sábado, fue Verstappen quien dejó en claro que tenía hambre de triunfo y no se detendría ante nada para lograrlo.

Desde la salida, Max Verstappen tomó la delantera en una maniobra magistral, dejando atrás a Hamilton y asegurando su posición en la punta de la carrera. A partir de ese momento, el piloto neerlandés mostró un desempeño impecable, manteniendo un ritmo vertiginoso y dejando a sus competidores en la distancia. Su equipo, Red Bull Racing, también jugó un papel crucial en el triunfo al proporcionar una estrategia perfectamente calculada que permitió a Verstappen mantener el liderazgo a lo largo de la carrera.

MAX VERSTAPPEN WINS THE HUNGARIAN GRAND PRIX!!! 🏆🇭🇺 #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/LxGVIcRUBD

Detrás de Verstappen, el joven talento Lando Norris demostró su destreza al llevar su McLaren a la segunda posición, una actuación impresionante que le valió el reconocimiento y aplausos de los aficionados. Por otro lado, Sergio ‘Checo’ Pérez, compañero de equipo de Verstappen, logró una emocionante remontada, alcanzando el tercer puesto del podio y dejando en claro que su presencia en Red Bull es un gran apoyo para el equipo.

Sin embargo, la decepción cayó sobre Lewis Hamilton, quien, a pesar de obtener la codiciada pole position, no pudo mantener el ritmo necesario para competir contra el imparable Verstappen. Hamilton finalmente se ubicó en la cuarta posición, una posición que sin duda lo dejó con un sabor amargo en la boca.

⭐️ NEW F1 RECORD! ⭐️

Red Bull take their 12th win in a row 👏👏👏#HungarianGP @redbullracing pic.twitter.com/6SBqcbBuAj

— Formula 1 (@F1) July 23, 2023