Antigua gana la Copa Santiago gracias al gol de Óscar Santis

En una noche fría en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, y teniendo como marco la celebración de las Fiestas Reales de Santiago Apóstol, el club Antigua G. F. C. tuvo este lunes su presentación oficial en el estadio Municipal Pensativo ante el F. C. Santa Lucía Cotzumalguapa, equipo de la Liga Primera División de No Aficionados.

El partido, un poco complicado para el cuadro colonial, el cual es dirigido por el técnico costarricense, Ronald González, tuvo que trabajar fuertemente para que al 83, Óscar Santis resolviera el partido a favor del “Panza Verde” y así quedarse con la Copa Santiago, la cual estaba en juego.

Previo al partido, los aficionados pudieron ingresar de forma gratuita al escenario deportivo de los coloniales para observar la presentación del equipo de sus amores. La misma comenzó con la presentación del cuerpo técnico, el cual es encabezado por Ronald González y secundado por el guatemalteco Dwight Pezzarossi como asistente técnico. Asimismo, Ezequiel Barril es una pieza fundamenta en la preparación física de los jugadores.

#CopaSantiago | ¡ÓSCAR SANTIS DA VICTORIA A ANTIGUA! 🥑Antigua G. F. C. 1-0 F. C. Santa Lucía Cotzumalguapa🐅: Óscar Santis anota el único gol en la presentación del cuadro “Aguacatero” y se queda con la Copa Santiago. pic.twitter.com/L4ZLgihcnz — El Mejor Equipo (@EUDeportes) July 25, 2023

Presentación de plantilla

Posteriormente, se vino la presentación oficial del plantel de Antigua G. F. C., la cual incluyó la numeración que los futbolistas llevarán la temporada 2023-2024 sobre su espalda. En ese sentido, así quedó la plantilla verde y blanca.

1 Braulio Linares (portero)

2 Oseas Gabriel Guerra

3 José Mena (capitán)

4 Juan Guillermo Carbonel

6 Carlos Mejía

7 Kevin Macareño

8 Cristian Alexis Hernández

9 Josué Daniel Franco

12 José Ardón

13 Dewinder Bradley

14 Jaime Alas

15 José Miguel Gálvez

16 Cristian Hernández

17 Oscar Castellanos

18 Oscar Santis

19 Alex Unai Monzón

20 José Miguel Quiñonez

21 Alexander Robinson

22 José Luis González (portero)

23 José Pablo Grajeda

24 Denis Ramírez

25 Selvin Sagastume

26 Cristian Giménez

27 Miguel Alexander Paz

28 Gabino Vásquez

30 Brandon de León

33 Diego Navas (portero)

44 Luis Morán

99 Romario Luis Da Silva

Kevin Grijalva

Durante la presentación los más aplaudidos por la afición fueron los jugadores Romario Luis Da Silva, Dewinder Bradley, y los seleccionados Oscar Santis, Carlos Mejía y José Ardón.

Asimismo, el acto sirvió para que Antigua presentara a su nuevo patrocinador, la marca Nino Sports, la cual se encargó del nuevo uniforme del club, el cual mantendrá los colores principales: verde y blanco.

Debut

El cuadro de Antigua G. F. C. cerró de esta forma su preparación para el Torneo Apertura 2023, el cual arrancará el próximo viernes 28 de julio entre Deportivo Malacateco y el campeón nacional, Xelajú M. C.

Pero el equipo de Ronald González tendrá su debut el día sábado 29 de julio a las 20:00 horas cuando en el Pensativo reciba a Deportivo Achuapa.