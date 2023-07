Federico Valverde recibe importante notificación por caso Álex Baena

El panorama del futbolista uruguayo, Federico Valverde, parece tener los días muy claros y con noticias positivas en su alrededor de cara a la temporada 2023-2024 en la cual busca demostrar su calidad como lo ha hecho hasta el día de hoy con el Real Madrid español.

En medio de la gira que realiza el cuadro merengue en Estados Unidos, y tras una excelente actuación de Valverde ante AC Milan italiano donde marcó dos goles y fue el que inició la jugada de la remontada con un extraordinario robo de balón, el uruguayo recibió este día la noticia de que quedó absuelto en el caso de la denuncia por agresión contra el futbolista del Villarreal, Álex Baena, el pasado 8 de abril

“Fede Valverde (25 años) ha quedado absuelto del llamado ‘Caso Baena’. El Comité de Competición decidió no sancionar al jugador uruguayo del Real Madrid tras analizar los escritos recibidos por parte tanto del club blanco, así como las declaraciones tanto del jugador del Real Madrid, su compañero Álvaro Odriozola y el jugador del Villarreal Alex Baena”, señaló el medio as de España.

Valverde enfrentaba cargos que podrían tener como consecuencia una sanción de cinco encuentros (Athletic, Almería, Celta, Getafe y Real Sociedad), lo cual fue solicitado por el juez instructor de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Juan Antonio Landabarea, por, presuntamente, haber golpeado al jugador del Villarreal al término del partido que enfrentó al Real Madrid el pasado mes de abril.

🚨Valverde NO será SANCIONADO por el “caso” Baena 🚨 El #RealMadrid presentó sus alegaciones al Comité de Competición y este ha decidido dejar sin sanción alguna al jugador uruguayo ℹ️ @FutbolDestrangi pic.twitter.com/EiAa3Uuvj8 — Futbol Objetivo del Sr Destrangis 🎙 (@FutbolDestrangi) July 25, 2023

Resolución del 4 de julio

El pasado 4 de julio, se conoció que el caso de Fede Valverde sería sobreseído. Aquel momento, el Juzgado 48 de Madrid había ordenado el sobreseimiento del caso. Se explicó que “no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa” (no había pruebas).

Dado que la justifica ordinaria ha optado por el sobreseimiento provisional del caso. El órgano disciplinario entiende que no es “procedente que por este Comité se dicte otra resolución que no sea coincidente, en cuanto a la apreciación de los hechos producidos, con la sostenida por el Juzgado de Instrucción no 48”, señala Mundo Deportivo.

La conclusión de todo lo anterior determina según el mismo órgano federativo que “no resulte necesario entrar a considerar las distintas cuestiones planteadas en el pliego de cargos y en las alegaciones al mismo, sin perjuicio de que este Comité valore y aprecie el sólido y motivado trabajo realizado por el señor. Instructor”.

#LaLiga | Álex Baena dijo que hay mentiras que duelen más que los golpes; Mina Bonino respondió: “Las palabras duelen más que cualquier golpe y no estoy preparada para tener que revivir todo esto de nuevo”.https://t.co/WSevWRusBs — El Mejor Equipo (@EUDeportes) April 11, 2023