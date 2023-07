Linda Caicedo, la historia de vida que conmueve en el Mundial Femenino 2023

En las últimas horas, el nombre de Linda Caicedo ha ocupado gran notoriedad a nivel mundial luego del debut de la Selección Nacional de Colombia en el Mundial Femenino de la FIFA Nueva Zelanda y Australia 2023, duelo en el cual, la colombiana de 18 años anotó un gol histórico en su vida.

Linda Caicedo nació un 22 de febrero de 2005, y con los años, hizo del futbol su entretenimiento y su forma de vida. Pese a su corta carrera, Caicedo ya tocó el cielo en lo deportivo, pero una situación personal la hizo sufrir en carne propia el infierno de una enfermedad.

Con apenas 15 años de edad, Caicedo fue diagnosticada con un cáncer de ovario. Fue demoledor, fue el momento más difícil de su vida. La entonces jugadora del América de Cali, recordó: “El día que iban a operarme pensé que no podría volver al futbol de primer nivel”. Añade: “Apoyos no me faltaron. Como el de Nelson Abadía, todavía seleccionador. Abadía me dijo que me relajara, que iba a volver’.

¡Y lo logró! “Se puede salir de eso, superarlo. Yo soy un ejemplo”, admite con legítimo orgullo la talentosa jugadora colombiana.

Atrás quedó aquel momento en la que Caicedo tuvo que jugar hasta con peluca debido a los efectos de la enfermedad que le ocasionaron la caída de cabello.

La foto de la izquierda es de 2020. Linda Caicedo, con tan sólo 15 años, jugaba con peluca, pues había sido sometida a sesiones de quimioterapia por un cáncer de ovario que le descubrieron. Fueron 6 sesiones en total durante la pandemia, en los que también tuvo acompañamiento… pic.twitter.com/rDKyNBtcy5 — Juez Central (@Juezcentral) July 25, 2023

Un gol histórico

Colombia jugó anoche ante Corea del Sur en la actividad del grupo H del Mundial Femenino de la FIFA Nueva Zelanda y Australia 2023. Le ganó 2-0 con anotaciones de María Usme (30) y Linda Caicedo (39).

Este gol de Caicedo no solamente es especial para Linda por tratarse de su primer tanto en el Mundial de mayores, sino que también le dio el boleto para meterse en la historia.

Por un lado, Linda es la única jugadora que pudo anotar en las últimas ediciones de Copa del Mundo (Sub-17, Sub-20 y en absoluto), contando torneos masculinos y femeninos.

Por otra parte, es la segunda jugadora sudamericana más joven de toda la historia en hacer gol en un Mundial, únicamente detrás de la histórica brasileña, Marta.

Por su parte, el perfil de X (Twitter), Invictos, publicó los siguientes datos de Linda Caicedo obtenido en un plazo de 380 días.

Anotó en los Mundiales Sub-17, Sub-20 y absoluto

Marcó en la Copa América

Balón de Oro de la Copa América

Fue fichada por el Real Madrid

Marcó en Liga de España y Copa de la Reina

Obtuvo el subcampeonato con Colombia en el Mundial Sub-17 y Copa América

Balón de Plata y bota de Bronce en el Mundial Sub-17

Premio MVP en su debut mundialista en Nueva Zelanda y Australia 2023

