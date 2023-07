Plantilla del Barça supera la gastroenteritis y se alista para el cruce ante el Arsenal

El fútbol de élite vuelve a Estados Unidos con la emocionante gira de pretemporada de dos de los clubes más grandes del mundo: Real Madrid y FC Barcelona. Ambos equipos protagonizarán este miércoles un amistoso ante históricos clubes del futbol inglés.

Para el FC Barcelona, este será su primer partido de pretemporada en Estados Unidos. Esto, debido a que su partido ante la Juventus tuvo que ser cancelado debido a una gastroenteritis que afectó a gran parte de la plantilla culé. Ahora, los dirigidos por Xavi se preparan para medirse al Arsenal y mostrar su poderío futbolístico en Estados Unidos. Los aficionados podrán disfrutar del debut de nuevos rostros como Ilkay Gundogan y Oriol Romeu, recientes incorporaciones al equipo blaugrana.

