En sexy topless, Camila Cabello presume sus vacaciones en Puerto Rico

Camila Cabello no deja de acaparar la atención, pues ahora deleitó la pupila de sus millones de fans en sus redes sociales donde la vemos disfrutar de unas vacaciones en Puerto Rico, luego de asistir a los Premios Juventud.

La cantante compartió varias fotografías en donde podemos ver lo mucho que está disfrutando de un merecido descanso antes de regresar a casa para encerrarse en el estudio de grabación y terminar su nuevo álbum.

Entre las fotos que eligió la estrella de 26 años, encabeza el carrete una instantánea en donde podemos verla nadando desnuda en una alberca, muy al natural, rodeada de vegetación.

Como aparece desnuda, por obvias razones la fotografía está censurada con un par de emojis de mariposa, pero aún así ha sido suficiente para que la publicación alcanzara más de un millón de likes en menos de una hora.

Ella asistió a los Premios Juventud la semana pasada para recibir un reconocimiento como ‘Agente de Cambio’, y al parecer aprovechó la ocasión para tomarse unas fotos con la multipremiada Shakira. Ahora esperamos verla muy pronto con nueva música que, seguramente, tendrá una fuerte inspiración latina.

Camila Cabello estuvo presente en la vigésima edición de los Premios Juventud 2023; sin embargo, en la alfombra roja vivió el momento más incómodo de la noche.

La intérprete de “Havana” se mostró accesible y educada con los presentadores de la noche, donde uno de ellos fue el actor Danilo Carrera, quien sin dudarlo le lanzó un piropo, pero que la dejó sin saber qué decir.

“¿Sabes cuál es uno de los problemas más grandes del cambio climático? How hot you are (lo ardiente que eres)”, dijo el galán de telenovelas. Definitivamente, el halago de incomodó a la artista, y se convirtió en el momento más bochornoso de la noche.

Hot guy in red: “I have to tell you how hot you are”

Camila Cabello: 🫣🤭#PremiosJuventud #PremiosJuventud2023 pic.twitter.com/QDznknUsDg

